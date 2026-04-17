Use with Philips Healthcare Equipment
865297, 866060, 866062, 866064, 866066, M2702A, M2703A, M8105AS, M8001A, M8002A, M8003A, M8004A, M8105A, M8105AS, M8105AT
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
Accessories
Product Type
Battery
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Reusable
CE Certified
Yes
Package Weight
.500 kg
Packaging Unit
1 battery per package
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
6 months
Use with Other Supplies
N/A